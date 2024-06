En principio su nombre habla por sí solo: se trata de sustituir las caminatas en exterior por caminatas dentro de tu propia casa. Y sí, es obvio que salir fuera, y especialmente a zonas verdes como parques o campos, tiene otros beneficios asociados al aire libre, a la socialización ligera y al estado de ánimo. Si tienes la voluntad suficiente siempre será una mejor opción . Pero sé sincerx contigo mismx: ¿cuántas veces te has propuesto tener una rutina estable de caminatas semanales y la has incumplido a lo grande? Es en cierto sentido normal. Sobre todo si no tienes todo el tiempo libre que te gustaría y te entra la pereza máxima nada más llegar de la universidad o de la oficina.

Correr no es de cobardes pero tampoco es la manera más saludable de hacer deporte. Y no lo digo yo: lo dice el catedrático en biología Daniel E. Lierberman , de la Universidad de Harvard. Es ciertamente traumático para tus articulaciones. Todo lo contrario que caminar. De hecho, las caminatas son mucho más connaturales a los seres humanos y pueden proporcionarte infinidad de beneficios siempre que sean suficientes. Y en esto último lxs expertxs no terminan de ponerse de acuerdo. Algunxs dicen que basta con unos 5.000 pasos diarios. Otros dicen 10.000. Y otros cifras mucho más precisas como 8.800. En cualquier caso, la corriente walk at home puede ayudarte a alcanzarlos .

En este sentido, el walk at home puede ser una forma más honesta de acercarte a las caminatas. Y no solo a estas. Como explica la especialista en nutrición Gabriela Gottau en un artículo para Vitónica, “no es simplemente caminar en casa sino que constituye una marca registrada creada por Leslie Sansone en los años 80 que incluye pasos en el salón y ejercicios multiarticulares que incentiva el gasto calórico”. Así que el walk at home es mucho más que un simple walk. Es una rutina de entrenamiento variada con la que puedes tonificar tus músculos, dar vidilla a tu sistema cardiovascular para que no se oxide y perder esos kilitos de más con los que no estás demasiado a gusto.

En cualquier caso, y en consonancia con las ideas de Lierberman, que considera lesiva las carreras debido a su impacto en las articulaciones, todos los ejercicios típicos del walk at home “son actividades de bajo impacto que no dañan las articulaciones sino que ofrecen igual o más beneficios que simplemente caminar”. Aquí en el canal oficial de la marca puedes ver muchas de ellas. Como verás, combina esos ejercicios con caminatas intensas posteriores. Y todo sin tener que vestirte ni desplazarte a un gimnasio. No es de extrañar, por tanto, que sea un sistema de entrenamiento tan de moda en Estados Unidos. Especialmente en plena época de teletrabajo y trabajo híbrido.