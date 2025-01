Las personas multimillonarias tienen una vida privilegiada. De eso no hay ninguna duda. El problema para ellas, o eso deben pensar muchas, es que de nada les sirve tanto dinero cuando se trata de la muerte. Porque en la muerte no hay privilegio. Es la gran niveladora, como dice el escritor Joe Abercrombie. Una fuerza implacable que nada entiende de ceros en el banco. Aun así, parte de esta comunidad multimillonaria está decidida a hacer cuanto esté en su mano para retrasar el envejecimiento y alejarse lo máximo posible del adiós terrenal, tal como prueba el reciente documental de Netflix Longevity Hackers. Pero ese cuanto esté en su mano está lleno de disparates muy peligrosos.

Como el consumo de medicamentos que nada tienen que ver con el envejecimiento. Uno de ellos es la rapamicina, un fármaco diseñado para suprimir el sistema inmune en personas que han recibido trasplantes y tratar de evitar así el rechazo. Y no, no vale una mierda para que tu cuerpo se mantenga joven. Lo único que hace es aumentar las probabilidades de sufrir infecciones graves e incluso cáncer. Otro es la metformina, creado para prevenir y tratar la diabetes tipo 2. Nuevamente, no hay pruebas de que incremente la longevidad en las personas y, sin embargo, puede producir alteraciones metabólicas y digestivas serias. Pero esta gente pasa de la ciencia de verdad.