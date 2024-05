No solo el físico. También y especialmente el mental. Al fin y al cabo, “hasta que no se complete [el workout] no podremos pasar de nuevo a correr otro kilómetro”. Y ahí entra en escena tu autocompetitividad. Tus ganas de superarte. De no verte frenadx. Sí, es duro como lo es el CrossFit, pero tiene la ventaja de que no tocas barras ni mancuernas ni tienes que realizar ejercicios muy complejos para los que requieres de una técnica exquisita para no lesionarse. En el Hyrox “los movimientos son fáciles y priman en gran parte el trabajo aeróbico por encima del de fuerza pura”. Puedes sumarte y ver qué tal. Cualquier excusa es buena para sacarte del sofá y quitarte el móvil de las manos.