Quizá lo que pasó en Cataluña es el ejemplo para el resto de comunidades. En verano de 2022, la Generalitat empezó a recibir muchas quejas por discriminación en las piscinas públicas y fue por eso que en 2023 se recordó, a través de una carta enviada a los consistorios, que estas prohibiciones son discriminatorias, tal y como lo recoge la Ley de igualdad de trato y no discriminación aprobada en 2020.

Hay que tener en cuenta que falta de prohibición no significa que sea ilegal. Es decir, aunque tu municipio no cuente con una legislación concreta sobre el toples, no significa que sea ilegal. Según 20minutos, “cuando no exista una norma autonómica aplicable, ni, en su defecto, una municipal, será la normativa de régimen interno de cada piscina quién lo regule”.

Miremos otro caso. En la Comunidad de Madrid, el reglamento municipal regula que en las piscinas públicas pueden establecer zonas reservadas para el nudismo integral. Por tanto, en el caso de la capital, a falta de una regla que especifique si está permitido hacer toples, se entiende que no está restringido.