Esta guía es para todas las personas que llevan días pensando en su vision board de 2025. Si todavía no has empezado, ¿a qué esperas? Te dejamos alguna idea que NO puede faltar. Ahora que tenemos claro el mood, vamos a por lo importante: ¿cómo vamos en el progreso de tu rebranding personal? ¿Ya has aplicado la ‘main character energy’? Vale, vamos poco a poco. Dar el salto hacia tu ‘yo más ideal’ se nos puede hacer bola, pero con algunos tips sencillos, como darle un giro a tus cejas, empezarás a proyectar lo necesario para convertirte en tu versión más top en la vuelta a la rutina.

Y así de primeras dirás: ¿las cejas? Pues sí, amiga date cuenta. Las cejas lo dicen TODITO de ti, y más en la oficina. Por no decir que son nuestras verdaderas aliadas... Nos ayudan a avisar de una mirada si hay chisme en la ofi, o expresar a nuestra compi lo que realmente pienso de esa reunión que podría haber sido un mail. Ya sean definidas, bien laminadas, o naturales las cejas son un accesorio importantísimo al que prestar atención, y es que les debemos, literal, todas nuestras expresiones. Por ello, NYX PROFESSIONAL MAKE UP ha hecho esta guía para darles un boost especial y convertirlas en nuestro complemento fav en la ofi.

Si proyectas ser... la perfeccionista de la ofi

¿Eres virgo, tauro o capricornio? Maybe sí, y si no, lo que tienes es el don de llevar el looket siempre on point y prestar atención a todos los detalles. Para seguir en tu línea de perfecta, te recomendamos unas cejas definidas que hagan match con tu personalidad y duren impecables todo el día. Para hacer este look, utiliza el lápiz de cejas Micro Brow y el fijador The Brow Glue. ¡Aguantarán incluso hasta el afterwork!

Si proyectas ser... la persona que siempre anima al team

Lo primero, lo eres TO-DO. Haces que el día se nos pase más rápido y siempre tienes la frase adecuada, el tiktok que necesito y los mejores stickers de respuesta. Lo segundo, te aconsejamos una tendencia que encaja, como tú, con todo el mundo y en todo momento: las cejas con efecto lifting (thank us later). Para lograr este look que funciona para literalmente todas las situaciones, usa un rotulador Lift & Snatch junto con The Brow Glue. Solo tienes que peinar hacia arriba y ¡ya! Tendrás unas cejas tan elevadas como tu energía.

Si proyectas ser.... la persona práctica que no se complica

Queen de la funcionalidad y de hacer que todo sea easy. Se te da genial estar del chill y siempre tienes los mejores tips de la ofi para no complicarse demasiado. Si has dicho: “¡Soy yo, lit!”, lo tuyo son las cejas naturales. Para sacarles el máximo provecho, utiliza el lápiz de cejas Powder Lowder, el fijador The Brow Glue, y dales un toque despeinado y wild un martes cualquiera.