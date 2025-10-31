Por eso en estos artículos pruebo varios productos de la rutina de MiiN para que puedas decidir con criterio qué productos te hacen falta (y cuáles no).

Después de años creyendo que más pasos significaban mejores resultados, he aprendido a adaptar mi rutina al contexto: temperatura, nivel de estrés, época del año. Y eso me ha ayudado a regular la piel.

Y, sobre todo, de usar diez productos a la vez a entender qué necesita realmente tu piel en cada momento.

Hay una tendencia que se está consolidando en skincare: simplificar. Pasar de rutinas infinitas a rutinas conscientes, de comprar por impulso a elegir con cabeza.

Empiezo por el Pure Cleansing Oil de Benton, un aceite limpiador con camelia, oliva y uva que elimina maquillaje y protector solar sin resecar.

Si usas productos con base grasa o te maquillas a diario, este sí vale la pena tenerlo. Limpia bien y deja la piel suave, sin tirantez.

Otro descubrimiento es el Heartleaf Powder Wash de Anua, un limpiador en polvo que se transforma en espuma con el agua.

Es ligero, deja la piel limpia sin irritar y funciona genial en días en los que notas el rostro más graso o congestionado. No hace falta usarlo todos los días, pero tenerlo a mano es un acierto.

El Super Matcha Pore Tightening Toner de Some By Mi me sorprendió por su textura acuosa y su olor fresco. Con matcha y ácido salicílico, ayuda a limpiar los poros sin resecar.

Si tienes la piel mixta o te cuesta encontrar tónicos que no piquen, este puede encajarte.

Uno de mis favoritos es la Galactomyces Pure Vitamin C Glow Essence, también de Some By Mi. Tiene vitamina C y niacinamida, hidrata, ilumina y mejora el tono de la piel sin saturarla.

Ideal para pieles que pasan mucho tiempo frente al ordenador o que se ven más apagadas en invierno.

El Black Snail Collagen Serum, de la misma marca, es otro básico que se queda. Con baba de caracol y colágeno, repara, hidrata y deja la piel más elástica.

Es perfecto para momentos de estrés o después del verano, cuando notas la piel más seca o con textura.

Para cerrar, la Rice Daily Brightening Cream de Abib, una crema de arroz con niacinamida que hidrata sin engrasar. Es cómoda, se absorbe rápido y funciona tanto de día como de noche.

Y si te apetece un extra, la mascarilla Soon Jung Panthensoside Mask de Etude House es de esas que calman y refrescan al instante: ideal para piel sensible o domingos sin prisa.