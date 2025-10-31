Hay una tendencia que se está consolidando en skincare: simplificar. Pasar de rutinas infinitas a rutinas conscientes, de comprar por impulso a elegir con cabeza.
Y, sobre todo, de usar diez productos a la vez a entender qué necesita realmente tu piel en cada momento.
Después de años creyendo que más pasos significaban mejores resultados, he aprendido a adaptar mi rutina al contexto: temperatura, nivel de estrés, época del año. Y eso me ha ayudado a regular la piel.
Por eso en estos artículos pruebo varios productos de la rutina de MiiN para que puedas decidir con criterio qué productos te hacen falta (y cuáles no).
Los productos que he probado
Empiezo por el Pure Cleansing Oil de Benton, un aceite limpiador con camelia, oliva y uva que elimina maquillaje y protector solar sin resecar.
Si usas productos con base grasa o te maquillas a diario, este sí vale la pena tenerlo. Limpia bien y deja la piel suave, sin tirantez.
Otro descubrimiento es el Heartleaf Powder Wash de Anua, un limpiador en polvo que se transforma en espuma con el agua.
Es ligero, deja la piel limpia sin irritar y funciona genial en días en los que notas el rostro más graso o congestionado. No hace falta usarlo todos los días, pero tenerlo a mano es un acierto.
El Super Matcha Pore Tightening Toner de Some By Mi me sorprendió por su textura acuosa y su olor fresco. Con matcha y ácido salicílico, ayuda a limpiar los poros sin resecar.
Si tienes la piel mixta o te cuesta encontrar tónicos que no piquen, este puede encajarte.
Uno de mis favoritos es la Galactomyces Pure Vitamin C Glow Essence, también de Some By Mi. Tiene vitamina C y niacinamida, hidrata, ilumina y mejora el tono de la piel sin saturarla.
Ideal para pieles que pasan mucho tiempo frente al ordenador o que se ven más apagadas en invierno.
El Black Snail Collagen Serum, de la misma marca, es otro básico que se queda. Con baba de caracol y colágeno, repara, hidrata y deja la piel más elástica.
Es perfecto para momentos de estrés o después del verano, cuando notas la piel más seca o con textura.
Para cerrar, la Rice Daily Brightening Cream de Abib, una crema de arroz con niacinamida que hidrata sin engrasar. Es cómoda, se absorbe rápido y funciona tanto de día como de noche.
Y si te apetece un extra, la mascarilla Soon Jung Panthensoside Mask de Etude House es de esas que calman y refrescan al instante: ideal para piel sensible o domingos sin prisa.
Los caprichos (porque también se vale mimarse)
Dentro de la selección de MiiN hay dos productos que no son esenciales, pero que hacen que una rutina deje de ser una obligación y se convierta en un momento.
La mascarilla Soon Jung Panthensoside Mask de Etude House es perfecta si tienes la piel sensible o si simplemente has tenido un día largo y necesitas un rato de desconexión. Refresca, suaviza y deja la piel con ese acabado limpio que te hace sentir mejor incluso sin maquillaje.
Y, aunque no sea skincare como tal, el pintalabios Blur Fudge Tint de Etude se merece mención. Tiene una textura aterciopelada que deja color sin resecar, y ese acabado entre tinte y bálsamo que da un toque de color y brillo natural. Lo uso para salir sin maquillarme del todo o para retocar rápido antes de una cena.
Para que salga económico...
Después de probar toda la rutina, tengo claro que no se trata de usarlo todo a la vez, sino de tener a mano los productos adecuados para cada momento. La piel no necesita lo mismo cada día y ahí está la clave: adaptar, ajustar, elegir.
Si hay algún producto que te encaja o sientes que puede ayudarte a construir tu propia rutina, puedes encontrarlos todos en la web de MiiN Cosmetics con un 10% de descuento usando el código marina10
Al final, cuidar la piel no va de seguir pasos, sino de escucharte y cuando encuentras los tuyos, el resto deja de hacer falta.