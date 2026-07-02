Este verano, LOEWE Perfumes traslada su universo sensorial a distintos destinos de España a través de una cuidada experiencia inspirada en la nueva vela perfumada LOEWE Pistachio.
Explorando la conexión entre el aroma, el sabor y la esencia española, el LOEWE Perfumes Ice Cream Bar recorrerá el país del 3 al 22 de julio, reinterpretando uno de los placeres más icónicos del verano a través de una experiencia multisensorial inspirada en la nueva vela Pistacho, la fragancia de pistacho.
La ruta del LOEWE Perfumes Ice Cream Bar pasará por seis destinos:
Barcelona: Barcelona Pool House 3–5 de julio | De 14:00 a 21:00 h
Marbella: Hotel METT Marbella 7–9 de julio | De 12:00 a 14:00 h y de 15:00 a 22:00 h
Málaga: Muelle Uno 10–12 de julio | De 15:00 a 22:00 h
Mallorca: Four Seasons Resort 14–16 de julio | De 13:00 a 21:00 h
Formentera: Gecko Hotel & Beach Club 17–19 de julio | De 12:00 a 21:00 h
Ibiza: Es Fumeral 20–22 de julio | De 13:00 a 21:00 h
LOEWE Perfumes reinterpreta esta tradición cultural ligada al mundo del helado desde una mirada contemporánea, en colaboración con Hijos de Nata.
Creada junto a sus maestros heladeros, la experiencia combina saber hacer artesanal y creatividad. Juntos, LOEWE Perfumes e Hijos de Nata han desarrollado una serie de creaciones exclusivas que trasladan el carácter distintivo de la vela Pistacho al universo del sabor, la textura y el aroma.
Vela perfumada LOEWE Pistachio
La experiencia está inspirada en la nueva vela perfumada LOEWE Pistachio, una fragancia gourmand fresca que se incorpora a la colección Home Scents de LOEWE Perfumes.
En equilibrio entre frescura y calidez, su aroma se inspira en los pistachos de pulpa verde y perfil aromático característico, ingrediente esencial de innumerables creaciones dulces, entre ellas el helado, que sirve como punto de partida para esta fragancia.
Elaborada en España con cera natural, la vela perfumada LOEWE Pistachio se presenta en un recipiente de terracota esmaltado en un verde suave pero vibrante, evocando la exuberancia vegetal del verano. La pieza incorpora además el Anagrama de la Casa grabado en su base.