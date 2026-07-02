Este verano, LOEWE Perfumes traslada su universo sensorial a distintos destinos de España a través de una cuidada experiencia inspirada en la nueva vela perfumada LOEWE Pistachio.

Explorando la conexión entre el aroma, el sabor y la esencia española, el LOEWE Perfumes Ice Cream Bar recorrerá el país del 3 al 22 de julio, reinterpretando uno de los placeres más icónicos del verano a través de una experiencia multisensorial inspirada en la nueva vela Pistacho, la fragancia de pistacho.

La ruta del LOEWE Perfumes Ice Cream Bar pasará por seis destinos:

Barcelona: Barcelona Pool House 3–5 de julio | De 14:00 a 21:00 h

Marbella: Hotel METT Marbella 7–9 de julio | De 12:00 a 14:00 h y de 15:00 a 22:00 h

Málaga: Muelle Uno 10–12 de julio | De 15:00 a 22:00 h

Mallorca: Four Seasons Resort 14–16 de julio | De 13:00 a 21:00 h

Formentera: Gecko Hotel & Beach Club 17–19 de julio | De 12:00 a 21:00 h

Ibiza: Es Fumeral 20–22 de julio | De 13:00 a 21:00 h

LOEWE Perfumes reinterpreta esta tradición cultural ligada al mundo del helado desde una mirada contemporánea, en colaboración con Hijos de Nata.