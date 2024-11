Igual has visto algún vídeo, igual te lo ha contado una amiga. Pero, ahora, te lo estás preguntando de verdad: dermaplaning , ¿sí o no? Bueno, la respuesta es compleja . Lo que llamamos “afeitarse la cara”, es conocido en el mundo de la estética como dermaplaning y se ha convertido en un procedimiento cosmético cada vez más popular. Pero ¿cuánta de su fama es fruto de la presión estética ? Vayamos al detalle.

Y ahora sí, vamos a la cuestión de si te saldrán pelos más gruesos o no: es un rumor. Aunque el vello puede parecer más áspero al tacto debido al corte en un ángulo diferente, su textura no cambia después de afeitarlo. Ahora bien, el dermaplaning puede no ser adecuado para todxs. Aquellas personas con piel sensible o condiciones cutáneas como eczema o acné podrían experimentar un empeoramiento de sus síntomas tras el tratamiento.

La fricción generada por la cuchilla puede provocar irritación adicional, lo que podría resultar en brotes o enrojecimiento. Generando un efecto adverso al que buscamos con el dermaplaning. Por lo que en este caso, es mejor consultar con un dermatólogo antes de iniciarnos en este mundo por nuestra cuenta. Y, sobre todo, antes de lanzarte a ello, pregúntate si realmente quieres hacértelo o es, simplemente, algo fruto de la presión estética.