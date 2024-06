A ello hay que sumar la banda sonora, con la voz de Roger Mas y la sintonía de Eloi Caballé, que según Porta “ayuda mucho, crea un clima increíble”. “Es una suma de elementos pequeños que acaban teniendo un gran papel. Con todo eso hay una voluntad clarísima de huir de ‘Crims’, y creo que lo conseguimos”, insiste. No obstante, sí conserva detalles de ese ‘true crime’, como el aviso al telespectador de aspectos que debe recordar más adelante, que en una historia tan compleja resulta aún más necesario. “El narrador soy yo y eso no solo no puedo, es que no lo quiero evitar. Y como hay muchos personajes y es fácil perderse, por eso hay la voluntad de repetir”, comenta.

En el primero de los capítulos se muestra la aparición del cadáver; en el segundo, se cuenta quiénes son los hippies que vivían en el pueblo. El tercero se centra en Palanca, uno de los dos vecinos más enfrentados con la víctima, y la relación que tenían, y el cuarto está dedicado a Sansa, el asesinado, e introduce nuevos sospechosos. El quinto trata de otro personaje vital, Rubén Castañer, y se entretiene en explicar quiénes eran los ingleses; en el sexto se concreta la fecha de la muerte y comienza el baile de personajes, y en el séptimo y el octavo se presenta a personas que no habían aparecido, que dan elementos para intentarnos aproximar a quién mató a Sansa. “A nivel narrativo me gustaría cerrarlo aquí”, dice, descartando por ahora un posible videojuego sobre ‘Tor’.