Hay lugares concebidos para hacer una pausa. Espacios donde el tiempo parece ralentizarse y cada experiencia está pensada para disfrutar sin prisas. Situado junto a la playa de La Barrosa, el Royal Hideaway Sancti Petri ha convertido la desconexión en una auténtica filosofía de viaje. Rodeado de más de 35.000 metros cuadrados de jardines tropicales, piscinas y espacios wellness, este exclusivo resort se presenta como un oasis donde gastronomía, bienestar y naturaleza se combinan para ofrecer una experiencia sensorial única, profundamente conectada con la esencia de Cádiz.

Dos restaurantes, una misma identidad

La propuesta gastronómica del Royal Hideaway Sancti Petri encuentra en Atunante y Chez Lumière dos de sus máximos exponentes. Mientras Atunante rinde homenaje al atún rojo de almadraba, uno de los grandes tesoros culinarios de Cádiz, Chez Lumière fusiona la elegancia de la cocina francesa con ingredientes andaluces cuidadosamente seleccionados. Dos restaurantes con personalidad propia que convierten cada mesa en un viaje de descubrimiento y disfrute.

Un finde de desconexión consciente

Más allá de la gastronomía, este gran resort ofrece una programación de actividades orientadas al bienestar y la reconexión personal. La jornada puede iniciarse con una Sensorial Dance “Silent”, una actividad inmersiva en la playa, en contacto con la arena y el mar. Con auriculares inalámbricos, los participantes se dejan llevar por la música y el movimiento en un entorno natural que potencia la libertad y la expresión corporal. El recorrido continúa con el Taller de Floating, una experiencia sobre el agua que invita a sentir la ingravidez y la relajación profunda. A través de la respiración y la calma, ayuda a liberar tensiones hasta llegar a un estado de equilibrio entre cuerpo y mente.