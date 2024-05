Una semanita en una casa inspirada en la secuela de Inside Out que se estrenará el próximo 19 de junio y en la que tu habitación simula ser el centro de control cerebral de las emociones de Riley. Un fin de semana en la Mansión X de los X-Men localizada en Nueva York y decorada con estilo 2D. O unos días de desconexión en la ya mítica casa flotante de Up. No son meras fantasías. No son proyectos de esos que luego quedan en nada. Son una realidad. Como cuentan desde Xataka, Airbnb ha decidido diseñar estos alojamientos de ensueño inspirados en películas como parte de su proyecto Icons. Y lo mejor de todo: puedes hacerte con tickets gratuitos para quedarte en ellos solo por ser usuario.

Porque sí: la idea va más enfocada a generar buena vibra hacia la marca que a enriquecerse directamente con estas propuestas. Puede que te metas en tu cuenta de Airbnb uno de estos días y tengas una notificación informándote de que has sido elegidx mediante sorteo. Quizás no te toque pagar nada. Quizás algo menos de 100 dólares por noche. Depende del alojamiento en concreto. No obstante, sigue siendo poca cosa si lo compartes con más personas y eres fan de la película en cuestión. Es una experiencia de estas que no olvidas. Una experiencia limitada. Según añaden desde el citado medio, estos 11 alojamientos tan especiales “estarán disponibles en fechas determinadas”.