Estamos cansadxs de leer siempre las mismas recomendaciones sobre cine LGTBI+. Que si “Call me by your Name”, o “Brokeback Mountain”... Un poco de variedad, por favor. Por eso hoy os traemos un recopilatorio de 10 películas LGTBI+ que no son lo mismo de siempre. El usuario de X @CarjosJosafat nos da ideas para un fin de semana romántico sin películas de heterazos aburridas.

1. “Sueño en otro idioma”, del 2017. La historia cuenta cómo un lingüista llega a un pueblo mexicano para estudiar la lengua zikril, que está a punto de extinguirse. Pero ahí encontrará a dos hombres que llevan cincuenta años sin dirigirse la palabra, y surgirá el amor de una forma especial y única.