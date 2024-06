La evolución ha ido dotando a las diferentes criaturas de este mundo de un variado arsenal de mecanismos de supervivencia, expansión y reproducción. Uno bastante curioso, común a varios tipos de arañas, es el conocido por lxs especialistas como vuelo en globo: “usan sus telas para viajar con el viento a kilómetros de distancia de su ubicación original, generalmente poco después de nacer”, explica la periodista científica Ed Cara. Eso significa que en muchos momentos, sobre tu cabeza, pueden ir volando cientos de seres espeluznantes de ocho patas, y que pueden terminar asentándose en ciudades inicialmente ajenas. Es lo que va a ocurrir con las arañas Joro y Nueva York.

”La araña Joro es común en varias partes de Asia. Las hembras son más grandes que los machos: poseen una longitud corporal de dos centímetros y medio y patas de más de diez centímetros, con una extensión potencial de estas de hasta veinte centímetros”, agrega Cara. Imagínatelas. Pilla un metro que tengas por la casa y descubre con terror lo enorme que son en realidad. Ahora cierra los ojos, piensa que vas por la Gran Manzana y que te las encuentras aquí y allá con sus patrones amarillo, negro y rojo en el abdomen. Y ojo: son inofensivas. No te picarían. No te morderían. No te mandarían al hospital. Pero aun así siguen causando pavor. Sobre todo si sufres aracnofobia.