La sociedad y cultura japonesa es atractiva en muchos sentidos, llamando la atención de un gran número de viajeros procedentes de todo el mundo en cualquier época del año. Los tradicionales templos que se erigen en enormes zonas montañosas se entremezclan con gigantescos y modernos edificios. A ese atractivo visual se añade la amabilidad de sus gentes , así como una rica gastronomía y una gran variedad de paisajes. Sin embargo, al otro lado del mundo cuentan con algunas normas (escritas y no) que deben cumplirse para no pasar un mal rato ni que parezca que estás faltando al respeto a sus habitantes.

El respeto hacia los demás es muy importante para los japoneses. Por ello, lo es también el bienestar general y la salud pública . Toser entre la gente está mal visto a no ser que se lleve puesta una mascarilla para evitar molestar o contagiar a otras personas.

1. Intenta no toser

Algo tan sencillo como caminar por la calle se complica en una sociedad tan organizada. En Japón los coches circulan por la derecha y las personas por la izquierda . Además, eso de ir por la calle haciendo otras cosas no está solo mal visto, sino que a veces no está permitido. Si quieres fumar debes buscar zonas dedicadas a ello exclusivamente, si coges algo de comida en una máquina expendedora debes comértelo allí de pie y si quieres sonarte los mocos mejor hacerlo en privado.

4. Caminar no es tan fácil como parece

No es que en el paín nipón esté prohibido llevar tatuajes, pero en muchos onsen -alojamientos con baños termales- no se permite mostrarlos . El antiguo estigma de que los tatuajes eran muestra de un pasado relacionado con la delincuencia continúa vigente entre la sociedad, aunque llevan unos años normalizados por ley.

1. Mostrar agradecimiento hacia la comida

Apreciar la comida en símbolo de buena educación para los japoneses. Por ello, demostrarlo de diversas maneras es lo correcto. Por ejemplo, hacer ruido comiendo. Además, creen que al hacerlo la comida sabe mucho mejor. Otra formar de mostrar ese agradecimiento es no dejar nada en el plato, ya que de lo contrario entenderán que no has disfrutado de la experiencia gastronómica.

2. Cuidado con el uso de los palillos

La tradición de los palillos ha generado un auténtico lenguaje propio. En los restaurantes son de usar y tirar, ya que se cree que se traspasan aspectos de la personalidad por mucho que se laven, es algo único e intrasferible. Es incorrecto jugar con ellos, compartirlos, rebuscar entre la comida y, lo más importantes, clavarlos en el cuenco del arroz. Esto último recuerda a una práctica ritual que se lleva a cabo cuando una persona fallece, por lo que lo mejor es dejarlos apoyados sobre el plato.