Ciertas empresas, la mayoría de ellas pertenecientes a la industria energética petrolera, han incrementado significativamente sus beneficios gracias a la guerra de Irán y los problemas de suministro mundial de petróleo provocados por el bloqueo del estrecho de Ormuz. Otras, por el contrario, están sufriendo las consecuencias de la escasez de estas fuentes de energía. Es el caso de muchas aerolíneas. En los últimos meses, desde el comienzo de la ofensiva israelí y estadounidense en suelo iraní, el precio del queroseno, el combustible utilizado por los aviones para operar, ha subido notablemente. Y sí, algunas de estas compañías querrían traspasar esa subida al consumidor incluso en billetes ya comprados, pero la Comisión Europea acaba de decir que nanay.

En concreto, y como apunta el periodista Rodrigo Ponce, la Comisión ha recordado a las aerolíneas que “no está permitido cobrar tasas adicionales con carácter retroactivo como recargos por combustible”. De hecho, y esto sirve para cualquier otra intentona por parte de las compañías aéreas de añadirte sobrecargos posteriores, “el Reglamento de Servicios Aéreos exige que las aerolíneas muestren el precio final del billete desde el inicio”, de forma que en el momento de la compra sepas sin ninguna duda cuánto te va a costar. No es justo que hagas una previsión de tu gasto en un viaje y más tarde, por la resistencia a perder un poco de beneficios, una aerolínea te endose un sobrecargo que haga saltar tu presupuesto por los aires.