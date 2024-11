¿Alguna vez has sentido que pillarte un billete de avión con una aerolínea lowcost tenía trampa? ¿Que en un principio parecías pagar menos, pero luego la cosa iba subiendo conforme te metían recargos por cosas tan básicas como llevar equipaje de mano? Pues no estás solx. Desde el Ministerio de Consumo español, liderado por Pablo Bustinduy, también opinaban igual e iniciaron una investigación que ha terminado con una sanción histórica para varias de estas compañías: una multa de 179 millones de euros por prácticas abusivas que deberán pagar en los próximos meses Ryanair, Vueling, Easyjet, Norwegian y Volotea. Tus viajes nunca más volverán a ser iguales.

Además de esta, el Ministerio de Consumo también ha penalizado aquella de no permitir el pago en metálico en los aeropuertos españoles. Y esta quizá no te afecte demasiado a ti, que los pagas prácticamente todo con la tarjeta bancaria o directamente con el teléfono móvil, pero sí que perjudica a muchas otras personas, especialmente las más mayores. Ah, y a partir de ahora las compañías lowcost tampoco podrán cobrar “un sobrecoste sobre el precio de billete por la reserva de asientos contiguos en el caso de menores y personas dependientes y de sus acompañantes”. Es una cuestión de humanidad. No pueden seguir exprimiendo cada euro a costa de la empatía.

Pero ahí no termina la cosa. Las sanciones también llegan “por imponer una tasa desproporcionada y abusiva a los pasajeros por la impresión de la tarjeta de embarque y por las omisiones engañosas de información y falta de claridad en los precios publicados tanto en su propia web como de terceros, dificultando la comparabilidad de precios a las personas consumidoras y la toma de decisión de estas”. Se acabó eso de pasarte mil horas avanzando en la compra de billetes para poder ver el precio final. Ahora podrás comparar de un simple vistazo. En concreto, la sanción más gorda se la ha llevado Ryanair con 107.775,777 euros. Es momento de que todo cambie.