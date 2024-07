Gautegiz Artega (Vizcaya) no es solo el puñado de casas que se distribuyen a ambos lados de la carretera BI-2238, aunque eso sea lo que se crean muchos visitantes que lo cruzan camino de la playa. Una pajarita de las nieves andurrea grácilmente por la acera frente a uno de los dos bares que tiene el pueblo, el Artea, al lado del Ayuntamiento. Enfrente, varios operarios trabajan en la reforma de la plaza principal, totalmente levantada. Son las doce de la mañana y se ven más coches que personas. Efectivamente, si uno se queda ahí, en la calle principal que va hacia Ereño, Kanala o Elanchove, no podría entender por qué este pueblo de 889 habitantes es el más feliz de España. Para hacerlo hay que empezar por levantar la vista, casi hasta el cielo, para divisar la ermita de San Miguel (siglo X), coronando la impresionante montaña Ereñozar, poblada de pinos de enorme porte. Es el punto más alto de las verdes colinas que rodean Gautegiz, enclavada en la Reserva Natural de Urdaibai, a 40 minutos en coche de Bilbao. Si uno se queda en la carretera y no va un poco más allá, es verdad, no podrá entender por qué este espacio es una arcadia, porque no se habrá adentrado tampoco en el Urdaibai Bird Center, adonde se pueden ver hasta 230 especies de aves, ni habrá paseado frente a las marismas de la ría de Guernica, ni habrá disfrutado de la bella arquitectura del castillo de Arteaga, de estilo neogótico, que Napoleón III reconstruyó para su esposa Eugenia de Montijo y que ahora es un reconocido Relais & Chateau donde hospedarse vale uno ojo de la cara.

Naturaleza “Mis tres hijos se quieren venir a vivir aquí”, confiesa Ana, jubilada, en el porche de su casa, mientras cuida a su nieto, al que mece en el carrito en el porche de su casa. “Yo no sé si será el más feliz. Será como todos los sitios donde hay naturaleza, ¿no?”, duda la mujer, que viene con su marido, que es “de aquí”, siempre que puede, desde su residencia habitual en Guernica. “El pueblo es muy bonito, sí, y hay buena calidad de vida”, admite la mujer sobre esta localidad que funciona para muchos como ciudad dormitorio, zona residencial de trabajadores de Guernica o incluso de Bilbao. “Yo es que no cambio esto por nada. Aquí tienes playa y montaña. A mí no me hace falta nada más. Las Playas de Laida y Laga suelen estar a tope”, revela Eneko, tras la barra de la taberna donde se sirven varios pinchos, entre ellos el vegetal picante que tiene pinta de ser bastante contundente. Cuando se le pregunta qué tal funciona el bar, duda. “Tenemos mucho cliente que para aquí en el viaje de ida y vuelta a la playa. Los veraneantes poco vienen”, asegura el hostelero mientras la televisión ofrece imágenes de un matinal al que los pocos parroquianos que hay no hacen ni caso. Bosque de Oma Declarada por la Unesco Reserva de la Biosfera en 1984, en Urdaibai, es decir, en los alrededores de Gautegiz Arteaga, hay numerosos atractivos turísticos naturales, como el Bosque de Oma -pintado por el artista Agustín Ibarrola- o diferentes rutas de senderimos que serpentean colinas y montes que parecen sacados de un documental de naturaleza. “Yo eso del pueblo más feliz no se quién se lo ha inventado. Es verdad que es muy tranquilo, y está en mitad de una reserva natural, pero como varios pueblos de aquí”, cuenta Iñaki, comercial, que ha venido a hacer unas gestiones al Ayuntamiento y que, aunque dice de primeras de no saber muy bien por qué ha alcanzado fama el pueblo, sí da unas cuantas razones que lo justificarían. “El clima es muy suave tanto en invierno como en verano y la reserva de aves es un centro migratorio único. Es normal ver mucha ave rapaz, flamencos, cigüeñas...”, señala.