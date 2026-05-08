Nuestro mundo se mueve a un ritmo frenético demasiadas veces. Es como si no pudieras llegar a todo lo que tienes que hacer, a todo lo que está pasando en el mundo minuto tras minuto ni a todo lo que ocurre dentro de ti. Es fácil perderse a uno mismo en una sociedad que no espera a nadie. ¿Pero sabes qué? Puedes esperarte tú a ti. Darte el tiempo necesario para reencontrarte de una vez. Y eso puedes hacerlo pero ya en el DAIA Slow Beach Hotel Conil, ubicado en primera línea de la mítica Playa de la Fontanilla y a solo diez minutos del vibrante casco histórico de Conil de la Frontera. Con su diseño adults only, este establecimiento de la siempre hermosa costa gaditana se posiciona ya como una referencia para las personas que ansías una desconexión profunda del mundo. Porque no es solo un hotel: es un homenaje al entorno en el que todos los detalles están milimétricamente diseñados para hacerte sentir el mar. Y es que nada tranquiliza tanto la mente parlante como el mar. Eso es lo que sientes una vez cruzas el umbral y te adentras en sus rincones: paz. La slow life que llevas buscando tanto tiempo, pero con un incomparable sello andaluz. Y se puede poner aún mejor.

The One: el mimo personalizado llevado a otro nivel

DAIA Slow Beach Hotel Conil es consicente de que hay niveles y niveles de desconexión. Y no siempre buscas el mismo. Por eso, y para quienes de verdad quieren una experiencia de serenidad extraordinaria, el equipo cuenta con un programa llamado The One con servicios exclusivos tipo atención preferente, regalos de bienvenida, artículos de tocador de alta gama, acceso gratuito a las pistas de tenis y, por supuesto, la propia sala The One, un refugio privado que dispone de servicio de comida, bebidas premium y prensa internacional. Un espacio en el que sentirte una reina o un rey. Además, y al margen de qué nivel de tranquilidad elijas, el hotel te ofrece una serie de actividades complementarias con las que se puede vivir andalucía sin alejarse del bienestar calmado. Como los talleres de pintua de abanicos, de cestería, de cerámica andaluza o de elaboración de velas e incensos naturales. Todo en plan slow motion. Nada de prisas ni estrés. O como las sesiones e yoga, de agua yoga, de Hatha Vinyasa o de la innovadora terapia Sound Healing. Actividades con las que mantenerte activo pero en un estado de sosiego sanador. Sin ruidos molestos. Sin interrupciones de ningún tipo.