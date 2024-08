Todxs hemos tenido uno de esos momentos incómodos en los que tratamos de saludar a alguien de una manera concreta mientras él trata de hacer lo propio de otra. Es como ver abrazarse a dos marionetas de cartón. En mi caso, el más paradigmático tuvo lugar en Amberes, Bélgica, durante una visita a un colega: llegué a una fiesta donde había muchísima gente de muchísimos países diferentes y, en el momento de saludar a una chica nigeriana, intenté darle dos besos. Lo que recibí fue una cara de horror. De desagrado. De pero qué haces chaval. La verdad, habría sido genial contar con un mapa de saludos típicos de cada país como el que acaba de publicar el portal de idiomas Preply.

En concreto, y como explican desde Business Insider, medio que difunde el trabajo de Preply, se trata de “una guía de etiqueta europea que se refleja en un mapa europeo para que sepas como actuar”. Por ejemplo, y si estás pensando en presentarte a todo el mundo con dos besos, has de saber que hay cuatro países en los que no deberías hacerlo bajo ningún concepto: son Dinamarca, Eslovenia, Estonia y Suecia. Da igual lo cool que veas a esa gente, el contexto de confianza en el que te encuentres o lo echado para adelante que seas. No lo hagas. El riesgo de que crees un momento incómodo para la otra persona y, en consecuencia, para ti, es demasiado alto. Respeta su flow.