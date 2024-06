Egipto tiene muchísimo que ofrecer. Y no solo en términos patrimoniales, con todo el impresionante legado histórico que dejaron tras de sí lxs ciudadanxs del Antiguo Egipto, sino también en términos gastronómicos y playeros. Es una visita bien sabrosa. No obstante, y según lo que cuenta la pareja de tiktokers locosxperderse , hay algunos errores habituales que pueden disminuir considerablemente la calidad de tu estancia en este país norteafricano. Como no elegir bien los días de tu aventura. Como dicen desde El Confidencial en base a los comentarios de locosxperderse , “ los viernes son como los domingos en muchos países occidentales : un día de descanso y por tanto muy concurrido”.

En tercer lugar, escriben desde dicho medio, “no alquiles un coche: el tráfico en Egipto puede ser caótico y además hay numerosos controles policiales que pueden hacer tu viaje aún más estresante”. Sobre todo si tienes pensado moverte mucho a lo largo y ancho del país. En su lugar, estudia un poquito las posibilidades de transporte público y aprovéchalas. Y hablando de transportes, no te montes en camellos ni en calesas. Y no por ti precisamente: tanto los camellos como los caballos son tratados de aquella manera según el propietario y no hay razón alguna para manchar tu viaje con una irresponsabilidad así. Estas atracciones sobreviven únicamente porque hay quien paga por ellas.

Y quedan dos errores a evitar. Por un lado, dejarte el carnet de estudiante aquí en España, pues “presentarlo te permitirá obtener un 50% de descuento en las entradas a templos y museos, lo que supone un gran ahorro en tu viaje”. Por otro lado, jugártela dejándole a alguien que pasa por la calle tu móvil para que te haga unas fotitos. Incluso si tienes ganas mil de subir una storie para vacilar de viaje. Incluso si te mueres por subir una publicación en mitad del desierto. ¿El motivo? “En Egipto nada es gratis y es muy probable que te pidan dinero para devolverle el móvil. Mejor lleva un trípode o un palo selfie”. Y ahora a disfrutar del país. Te lo vas a gozar.