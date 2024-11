Lo de dejar episodios a medias forma parte de tu vida cotidiana. A veces porque te lías con el móvil y terminas enganchadx a alguna red social y decides pausar definitivamente el capítulo antes de permitir que pase sin pena ni gloria por tu existencia. Otras porque te surge algún plan mucho más estimulante que quedarte encerradx en casa. Y otras simplemente porque te quedas sopa en el sofá. Es normal. No pasa nada. No va a morir ningún gatito por ello. Lo que sí ocurre, lógicamente, es que cuando vuelves a poner el capítulo al día siguiente o, a veces, dos o tres días después, ya no te acuerdas de casi nada de lo que había pasado hasta ese momento . Ojalá alguien pudiera ayudarte...

Pues que no tienes que preocuparte de la siempre temible amenaza de los spoilers. X-Ray Recaps no hará valoraciones de lo que está por venir ni te anticipará nada ni hará por ti una lectura sesuda de la serie para resolver los misterios. No te joderá el disfrute. Y además es solo opcional. Si no quieres que te ayude, si prefieres hacer memoria tú para acordarte de lo que llevabas visto, no la activas y listo. Si la quieres contigo, si anhelas su apoyo, “la función se activa a través del icono de rebobinado en la página de detalles”, donde puedes elegir entre tres alternativas distintas: resumen del episodio, resumen de la temporada o resumen de la temporada anterior.

De momento, la herramienta aún no ha aterrizado en España. Amazon anda de testeos. No obstante, y teniendo en cuenta, como explicaba en una entrevista reciente el vicepresidente de producto en Prime Video, Adam Gray, que “con la creación de X-Ray Recaps estamos abordando directamente un problema común al que los clientes se enfrentan al ver contenido en streaming: olvidar dónde se quedaron”, lo más normal es que todo vaya bien y la tengas disponible pronto. ¿El problema? Te seguirás perdiendo con los episodios pausados en otras plataformas de streaming, pero cuesta creer que ninguna otra vaya a copiarle la idea a Amazon. Es demasiado suculenta. ¿No te parece?