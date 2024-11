¿Cuántas veces a lo largo de tu vida has pensado eso de estoy leyendo mucho menos de lo que me gustaría? En un mundo tan exaltado, tan loco, tan sobreestimulado como este en el que vives, alejarse del ruido en un huequito para sumergirse full en la lectura resulta mucho más difícil que nunca. Y ya no solo por las redes sociales, las series en streaming y los videojuegos. También porque tu vida social es casi constante. Con lxs colegas de siempre. Con lxs compañerxs de universidad. Con tus dates. Le está pasando a mucha gente. Y en Estados Unidos unas cuantas personas han decidido ponerle solución: están combinando la socialización con la lectura a través de fiestas para leer.

Sí, has leído bien. Y no, no se trata del típico club de lectura. En estas fiestas no vas de tranqui a una cafetería para pedirte una merienda bien rica y contar qué te ha parecido la última novela propuesta. “Básicamente se trata de fiestas -y sus creadores recalcan: fiestas, no clubs de lectura- en las que los lectores se anotan, acuden al lugar indicado con un libro e intercalan lectura y charla con música de fondo”, cuentan desde Xataka. Vas a un restaurante, te acomodas en un silloncito, lees durante treinta minutos y luego, cuando la organización avise, te pones a debatir sobre temas random con la peña. Y si te apetece pues te echas unos bailoteos. O ligas. Lo que sea que hagas de fiesta.