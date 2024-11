¿Ya? ¿Has terminado de celebrarlo? Pues déjanos contarte los detalles: la herramienta estará disponible muy pronto, funcionará tanto en los Android como en los iPhone y transcribirá los audios en español, inglés, portugués o ruso. Es decir, que si tienes unx colega noruega o serbia del Erasmus amante de los audios largos, también vas a poder leer sus peroratas en inglés tan pronto como te las envíe . Por fin. Porque a mí me gustan los audios, pero empatizo con a quienes no. Con esa gente que se entera de la mitad de lo que escuchan porque los ponen a x2 de velocidad con tal de ahorrarse unos minutos de su día. Con quienes los detestan tanto como yo detesto hablar por teléfono.

Lo reconozco: yo, Juanan Navarro, soy uno de esos viciados de los audios de Whatsapp. Quizá es porque me gano la vida escribiendo y paso de seguir haciéndolo en mi vida personal. Quizá es porque soy muy extrovertido y me mola poder expresar mis ideas a fondo. O quizá es mucho más sencillo que todo eso y en el fondo prefiero ahorrarme el esfuerzo de teclear y que seas tú quien tenga que ponerse el móvil en la oreja durante cinco minutos. A veces más. Bastante más. Y me consta que a muchas personas le da una rabia mortal. Si eres una de ellas, y tienes un amigo como yo, estás de enhorabuena: Whatsapp va a incorporar una herramienta que transforma los audios en texto .

Cuando esta nueva funcionalidad esté disponible, deberás abrir la aplicación de Whatsapp, entrar en Ajustes, tocar la pestaña de Chats y clicar en la función Transcripciones de mensajes de voz. Ya solo tendrás que elegir el idioma y listo. Recuerda que si no haces esto no se te transcribirán los audios porque la herramienta llegará desactivada por defecto. Ah, y no te preocupes por cuestiones de privacidad y seguridad. Como apuntan desde El País, “las notas transcritas permanecerán en el dispositivo y estarán protegidas por el cifrado de extremo a extremo de la aplicación”. Igual que el resto de las conversaciones que tienes. No hay ninguna diferencia.

Una vez tengas la funcionalidad activada, para poder visualizar las transcripciones deberás seguir tres pasos. Primero, mantener presionado el dedo sobre un mensaje de voz. Segundo, tocar en Transcribir. Tercero, tocar en el icono ˅ en el mensaje de voz para mostrar más contenido de la transcripción. Y ya está. Con ese poquito se acabó el sufrimiento en las fiestas y en los conciertos en los que te resulta imposible oír el audio de tu amigx borrachx para saber dónde anda. Y lo de no enterarte de nada cuando vas por la calle y el ruido de los coches lo opaca todo. O cuando es un audio delicado y tienes miedo de que la persona de al lado lo escuche. Ha llegado una nueva era.