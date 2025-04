A veces está esta extraña percepción de que la tecnología no contamina . De que todo lo que ocurre en su interior es de lo más abstracto y no deja ninguna huella en el planeta. Que más allá de la producción del dispositivo de turno, y una vez está en tus manos, ya no hay impacto medioambiental. Y es una mentira gorda. Las inteligencias artificiales tipo chatbot como ChatGPT, explica el periodista experto en tech Javier Márquez , funcionan gracias a unos centros de datos de alto rendimiento que consumen una cantidad muy considerable de electricidad y de agua. Por eso cada palabra que dices a una IA o que la IA te dice cuenta. Incluso si es un por favor o un gracias.

De hecho, hace unos días un usuario le preguntó por esto mismo a Sam Altman, el CEO de OpenAI, la empresa matriz de ChatGPT, y su respuesta fue contundente: aseguró que la compañía había gastado “decenas de millones de dólares” para que las interacciones fuesen amables. Pero no lo mires solo desde una perspectiva económica. Míralo también desde el punto de vista ecológico: que tu conversación con ChatGPT sea educada y respetuosa incrementa la huella de carbono y la huella hídrica de esta tecnología sobre el mundo en el que vives. No obstante, y según el propio Altman, ese dinero estaba “bien gastado” y no tienen pensado cambiar de enfoque.