Desde geopolítica hasta inversiones financieras y pasando por literatura, música, autoayuda, salud o cualquier otra cosa que acuda a tu cabeza en este momento. Pero los datos que ofrece este medio sobre el boom de los IApodcasts muestran que esta realidad es ya más profunda de lo que podríamos imaginar. “Inception Point AI, una compañía de podcasts de IA, “es responsable de 5.000 shows en total y lanza 3.000 episodios a la semana”. Una auténtica barbaridad. Y es que, como puedes imaginarte, producirlos es mucho más sencillo que producir podcasts humanos . Este tipo de empresas pueden desarrollarlos en masa como quien elabora latas de atún.

Intentar no hablar demasiado de la inteligencia artificial, por eso de no saturar, resulta bastante difícil en estos tiempos porque no paran de salir estudios e informes acerca de esta nueva tecnología. Ahora, por ejemplo, acaban de publicarse los resultados de un análisis de Podcast Index que revelan que más de un tercio de los nuevos podcasts que se crean en la actualidad están hechos con IA y sin que haya presentadores ni entrevistadores ni nada parecido. Como lo describen desde Gizmodo , medio que difunde estos resultados, es “ una inundación masiva y aparentemente interminable de charlas sintéticas sobre todos los temas que existen en la Tierra ”.

Y está claro que hay gente dispuesta a escucharlos. Es lo mismo que está pasando con la música hecha con IA, los vídeos hechos con IA o cualquier otro contenido cultural hecho con IA: para mucha gente, a veces en ocasiones especiales o en todo momento, la autoría de lo que consume no es tan importante. Así lo prueba, escriben desde Gizmodo, el hecho de que el podcast hecho con IA llamado Los Archivos Epstein ha conseguido ser todo un fenómeno cultural en las plataformas. Porque lo que parte de la gente busca en estos contenidos es información que sacia su curiosidad y les da igual si la reciben de una persona o de algún ente artificial.

De todas formas, parece ser que algunas compañías de IA ya están pensando en un mañana distinto en el que los consumidores ya no serán solo humanos, sino también otras IAs. En palabras de la CEO de Inception Point AI, Jeanine Wright, “creemos que en el futuro cercano la mitad de las personas del planeta serán IA y somos la compañía que traerá a la vida a esas personas”. Es una manera de decir que quizás, algún día, más pronto que tarde, dejarán de pensar en los seres humanos cuando creen podcasts u otro tipo de contenidos y se enfocarán en lo que necesitan otras IA. Suena a peli de ciencia ficción distópica, algo lejano, pero ya vemos a qué velocidad está cambiando todo.