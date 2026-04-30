En 2013, antes de que la inteligencia artificial irrumpiera con fuerza en nuestras vidas y comenzara a ponerlo todo patas arriba, una película de Ari Folman, The Congress, protagonizada por la siempre estupenda Robin Wright, puso sobre la mesa una posibilidad en ese momento distópica: una actriz firma un contrato por el cual una productora realiza una copia digital de ella para utilizarla en el desarrollo de nuevas películas. Ella deja de ser útil. Su yo real pasa a ser intrascendente dentro de la industria. Algo a lo que los actrices y actores de la vida real se están teniendo que enfrentar estos días: ya hay intérpretes generados totalmente por inteligencia artificial protagonizando grandes producciones audiovisuales. Y pronto podrían llevarse el Óscar.

Así lo plantea la periodista especializada en cine Elena Neira en una publicación para Business Insider. En ella expone el caso más reciente: el del actor estadounidense Val Kilmer, una de las estrellas mejor pagadas de Hollywood en la década de los noventa, que murió el pasado 2025 a causa de una neumonía y que pronto protagonizará una nueva película titulada As Deep as the Grave. Sí, el actor ya no está con nosotros, pero sus herederos “han proporcionado archivos fotográficos, vídeos y muestras de audio para desarrollar una réplica digital mediante tecnologías de reconstrucción facial y sonora”. O dicho de otra manera: la versión de Val Kilmer diseñada con inteligencia artificial estará presente en este drama biopic de Coerte Voorhses.