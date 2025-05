Y sí, ya tenías esa pequeña ayudita de que muchas de las llamadas spam aparecieran en la pantalla de tu móvil en rojo y con el mensaje de sospechoso de spam . Pero esto va más allá. Esto que impone ahora Bustinduy pasa por que tú ni te enteras de esa llamada porque ya ha sido filtrada previamente por tu operadora telefónica. ¿Oyes ese silencio? ¿Ese no tener que correr a la habitación a rechazar la llamada? Es tu nueva vida. Una en la que tu privacidad y tranquilidad son respetadas como se merecen . Una en la que no tienes que discutir con nadie para que dejen de llamarte una y otra vez y sentirte mal luego porque sabes que esa persona es solo unx trabajadorx precarizada.

Pero eso no es todo. Además, el ministro ha anunciado que todos los contratos suscritos a través de llamadas de spam serán declarados nulos. Algo que hay que celebrar. Que hay mucha gente sin el conocimiento tecnológico necesario y pueden terminar siendo las víctimas de unos métodos comerciales lamentables. Ah, y todas las empresas, todas, están obligadas ahora a consultarte cada dos años si quieres renovar tu consentimiento para recibir llamadas. No vale lo de una vez fui tu cliente y ya me tienes en tu lista para siempre. Ni lo de tengo contratado un servicio contigo pero me sigues llamando para venderme más cosas aún cuando no quiero.

¿Por qué ahora? Pues porque la gente ya está harta de tanta llamada molesta y de tanto intento de estafa. De hecho, el ministro expande con esto una línea de trabajo que ya comenzó meses atrás, cuando anunció cambios para evitar que las renovaciones de servicios se pudieran dar automáticamente y medidas para combatir las reseñas falsas. Porque no hace falta que te lo diga: muchas de las reseñas que hay en internet son escritas por redactores y, desde hace unos años, por la inteligencia artificial. No tienen ningún valor para ti como consumidorx. Es simplemente puro fake para que la empresa de turno se posicione en la red y consiga venderte más..