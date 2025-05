Residente. Bad Bunny. C. Tangana. Aitana. Y ahora Karol G. Los documentales de artistas musicales se están convirtiendo en un topic bastante habitual de las plataformas de streaming. Porque te los devoras. Tú y todxs. Primero, porque mola la trastienda de sus vidas. El día a día. El verles en situaciones cotidianas. Los humaniza. Segundo, porque es un espacio en el que puedes ver mejor de qué palo va cada unx. Sí, por muy guionizado que esté, siempre se cuela cierta esencia, sobre todo en lo que a valores se refiere. Y lo que muestra Karol G, mañana fue muy bonito, es que es una mujer comprometida que aprovecha su altavoz mediático para reivindicar causas que necesitan reivindicación. Ahora más que nunca.

Como la de la inmigración. La de esa gente que abandona sus países, sus raíces, allí donde está su corazón, para intentar ganarse la vida en un lugar en el que hay más oportunidades. En una de las escenas más potentes del documental, en un concierto en el estadio Rose Bowl de Los Ángeles, la bichota pilla el micro y dice: “Mi comunidad latina me tiene viajando por el mundo. Por ahí he leído comentarios a veces que dicen claro, está llenando los lugares, pero de lo que están llenos es de latinos. Y los latinos es que no somos gente, ¿o qué?”. El momento es clave. El espacio también: en unos Estados Unidos que se avergüenza a sí mismo permitiendo a Trump unas deportaciones masivas inhumanas.