Sin comunicación no hay red criminal que pueda sostenerse. Y el trabajo de la policía consiste principalmente en captar e interpretar esas comunicaciones para detectar los delitos y detener a quienes los cometen. Pero estos últimos no son tontos y en los últimos tiempos han comenzado a utilizar una jerga digital basada en memes y emojis que la policía no es capaz de comprender. Sobre todo porque cambia constantemente. Sí, a veces los equipos policiales descifran parte de esos códigos secretos, pero rápidamente mutan en otros diferentes. De ahí que la policía australiana haya puesto en marcha una inteligencia artificial descifradora de jerga joven .

Y es que muchos de los iconos que empleas habitualmente pueden esconder muchas otras interpretaciones dentro de determinadas redes. Sí, tu lista de iconos fav podría hacer referencia a drogas, a armas o a agresiones sin que lo sepas. Y sin que lo sepa la policía. De todas formas, esta IA va mucho más allá. Según cuenta el periodista especializado en tecnología Marcos Merino , basándose en la declaración reciente de Krissy Barret, nueva jefa de la Australian Federal Police, “la IA de la AFP no se limita a traducir emojis. Forma parte de un conjunto más amplio de herramientas que buscan automatizar el análisis de comunicaciones digitales y detectar patrones de explotación infantil, terrorismo o cibercrimen”.