La energía nuclear es protagonista de uno de los debates más importantes de esta década: teniendo en cuenta que un futuro en el que toda la energía proceda de fuentes renovables es una utopía, la pregunta clave es si seguimos apoyándonos en las energías de combustibles fósiles o lo hacemos en la energía nuclear, una energía que no genera emisiones contaminantes a la atmósfera pero que puede suponer un peligro para la seguridad humana y animal debido a sus residuos radiactivos. Infinity Power, una compañía tecnológica estadounidense, ya ha decidido, y está explotando la energía nuclear para crear baterías nucleares en miniatura con las que tu móvil aguantará un siglo.

En serio. No es una exageración. Como explican desde ComputerHoy, “la compañía ha conseguido crear una célula atómica compacta con una eficiencia y durabilidad enorme gracias a la generación de energía con la desintegración de radioisótopos”. Y no es la primera empresa que juega con esta tecnología. Hay precedentes. La importancia del trabajo de Infinity Power, al parecer, es que la ha perfeccionado y ha hecho que sus baterías puedan producir más electrividad con menos radioisótopos. Es una locura: con una pequeña batería puedes tener energía de calidad durante muchísimas décadas. Ya no tendrás excusa alguna para cambiar de teléfono a las primeras de cambio.