La inteligencia artificial no da ningún respiro: siempre que parece que el tema queda medio normalizado y ya no sale en todas las malditas conversaciones, surge una nueva actualización más guapa e impresionante que la anterior para volver a ponerla en el centro de todas las miradas. Sí, seguro que ya te has enterado de que la nueva versión de ChatGPT lleva lo de la generación de imágenes a otro nivel. A uno muy loco. Por eso no es extraño que mucha gente haya integrado tantísimo esta tecnología en sus vidas. Le ayuda con todo. Le asesora. Le resuelve problemas. Pero también les fabrica uno muy grave: una creciente sensacion de soledad.

Y fíjate que esta conclusión viene de la propia compañía que desarrolla ChatGPT. En concreto, y como cuenta la periodista especializada en tecnología Lakshmi Varanasi , “investigadores de OpenAI y el MIT Media Lab han publicado un artículo en el que analizan millones de conversaciones de chat y miles de interacciones de audio con ChatGPT” y han descubierto que este asistente “puede empeorar el sentimiento de soledad de un grupo de usuarios avanzados”. Es decir, que si lo utilizas muy de vez en cuando no pasa nada, pero en el momento en que se convierte en una constante en tu vida comienzas a sentirte más aisladx de los demás.