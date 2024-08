El informe de OpenAI también señala que la voz humanizada del modelo podría reducir la necesidad de interacción humana. Si ya cuesta ligar y hacer nuevos amigos, esto solo parece anunciar que esto implicará más problemas. A pesar de que desde la compañía de Altman intentan vender esto como una característica positiva para ayudar a las personas a paliar su soledad, lo cierto es que muy probablemente solo consiga el efecto contrario: aumentar la sensación de aislamiento y soledad.

Por no mencionar que la soledad no solo se basa en sí tienes alguien con hablar o no, si no también en el hecho de tener una mano amiga o un cuerpo con el que puedas abrazarte. Las caricias y el tacto siguen siendo fundamentales para luchar contra este sentimiento.