Para ti, que tienes tecnología NFC en tu smartphone y pagas prácticamente siempre con él, en lugar de tener que llevar la tarjeta bancaria encima, lo de verte en la obligación de cargar con una carterita para meter ahí el DNI es un poco uf. Un sinsentido. Una especie de anacronía. Una molestia que te encantaría poder ahorrarte. Y lo vas a poder hacer: desde las ocho de la mañana de ayer, la Policía Nacional ya tiene activa la aplicación de MiDNI, la nueva aplicación oficial con la que puedes obtener tu DNI en formato digital y librarte para siempre de la cartera si te apetece. Una cosa menos de la que preocuparte cuando vas en el metro o sales de fiesta.

¿Y podré utilizarlo con total legitimidad? Absolutamente. Una vez la aplicación te haya proporcionado tu DNI digital lo podrás usar para todo: certificar que eres mayor de edad, acceder a prestaciones laborales o firmar un contrato de alquiler. Lo que sea. Tendrá la misma validez que tu DNI físico. Eso sí: no creas que por eso puedes olvidarte completamente de este último. Sí, vas a tener que renovarlo cada vez que caduque tal como has hecho hasta ahora. Y sí, también vas a tener que denunciarlo en una comisaría si lo pierdes o te lo roban de alguna manera. Simplemente ya no necesitas llevarlo encima siempre que estés fuera de tu casita.