¿Sabes de dónde viene el término vapear? En 2026, las palabras cambian más rápido que nunca: entre conceptos que vienen de otros idiomas, expresiones nacidas en internet y palabras que surgen para nombrar cosas que antes ni existían, nuestra forma de hablar se transforma constantemente, ampliando la realidad a través del lenguaje y creando nuevas maneras de entender lo que nos rodea. Esto, enriquece cómo nos expresamos, pero también hace más importante que nunca usar las palabras con precisión para no confundir lo que realmente significan.
¿Algo que sí debemos tener presente? Que tendemos a simplificar las cosas para ir más rápido.
Y es que a diario usamos términos que desconocemos de dónde vienen y esto hace que los apliquemos de manera imprecisa. Esto es exactamente lo que pasa muchas veces con el término ‘vape’. Porque cuando hablamos de alternativas al tabaco, no todo entra en la categoría “vape”: existen dispositivos como IQOS que funcionan de forma diferente, ya que en lugar de usar líquidos calientan el tabaco sin llegar a quemarlo.
Pero si sólo usamos una palabra para definir cosas muy diferentes, acabamos unificándolas e interpretando que son lo mismo cuando no es así. Por eso, vamos a intentar aclarar este concepto y entender qué está usando realmente cada persona.
¿De dónde viene el término ‘vapear’?
“Vapear” es una abreviatura que viene del inglés vaporize. Rápidamente se ha extendido en todo el mundo y hoy ya forma parte de nuestro lenguaje cotidiano. Sin embargo, solo describe a los dispositivos con batería que calientan el líquido con nicotina y sabores para generar un aerosol inhalable. Estos dispositivos no contienen tabaco.
¿El problema? Que en el uso cotidiano llamamos vape a cualquier dispositivo que no implique combustión, sin tener en cuenta el método de funcionamiento que usa. Sin embargo, hay dispositivos que no encajan o entran en esta categoría, como es el caso de IQOS.
¿Qué hace diferente a IQOS?
IQOS ILUMA usa la tecnología de calentamiento por inducción: es decir, calienta el tabaco desde el interior, sin generar humo, ceniza y produciendo menos olor que los cigarrillos. A diferencia de los cigarrillos electrónicos no usa líquidos, sino unidades de tabaco especialmente diseñadas para calentar: el ritual de siempre pero reinventado. Por eso, no entra dentro del mismo término o categoría que un ‘vape’.
Pero, ¿Cuál sería una de las diferencias entre quemar y calentar el tabaco? Pues hay varias pero se podría ejemplificar con el siguiente dato: “Los cigarrillos, al quemar el tabaco, producen altas cantidades de monóxido de carbono. IQOS no quema el tabaco, produciendo, de media, un 98 % menos de monóxido de carbono (CO) y niveles significativamente más bajos de otras sustancias químicas dañinas en comparación con los cigarrillos.*
INFORMACIÓN IMPORTANTE: Esto no implica un 98 % de reducción en el riesgo. IQOS no está exento de riesgo y con su uso se inhala nicotina, que es adictiva.
El lenguaje moldea cómo entendemos el mundo. Llamar vape a un dispositivo IQOS no es correcto: puede ser cómodo, pero es impreciso, como tantas otras expresiones diarias. Antes de generalizar, nos es útil conocer la tecnología que hay detrás de cada alternativa para saber de qué estamos hablando en cada caso.
En un momento en el que usamos tantas nuevas palabras, entender lo que realmente significan importa. Porque el lenguaje no solo sirve para comunicarnos, también define cómo entendemos lo que tenemos delante.
Por eso, entender qué hay detrás de cada término (cómo funciona, qué lo diferencia) no es solo una cuestión de precisión, sino de comprensión.
*Medimos los niveles de los 9 químicos nocivos que la Organización Mundial de la Salud recomienda reducir en el humo del cigarrillo, que no incluyen la nicotina, y estos se reducen en promedio un 95%. Consulta el apartado “Información importante” en _www.iqos.com
**Fuente: basado en la evidencia total disponible para IQOS en comparación con continuar fumando. Consulta el apartado “Información importante” en _www.iqos.com.