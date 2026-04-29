¿Sabes de dónde viene el término vapear? En 2026, las palabras cambian más rápido que nunca: entre conceptos que vienen de otros idiomas, expresiones nacidas en internet y palabras que surgen para nombrar cosas que antes ni existían, nuestra forma de hablar se transforma constantemente, ampliando la realidad a través del lenguaje y creando nuevas maneras de entender lo que nos rodea. Esto, enriquece cómo nos expresamos, pero también hace más importante que nunca usar las palabras con precisión para no confundir lo que realmente significan.

¿Algo que sí debemos tener presente? Que tendemos a simplificar las cosas para ir más rápido.

Y es que a diario usamos términos que desconocemos de dónde vienen y esto hace que los apliquemos de manera imprecisa. Esto es exactamente lo que pasa muchas veces con el término ‘vape’. Porque cuando hablamos de alternativas al tabaco, no todo entra en la categoría “vape”: existen dispositivos como IQOS que funcionan de forma diferente, ya que en lugar de usar líquidos calientan el tabaco sin llegar a quemarlo.

Pero si sólo usamos una palabra para definir cosas muy diferentes, acabamos unificándolas e interpretando que son lo mismo cuando no es así. Por eso, vamos a intentar aclarar este concepto y entender qué está usando realmente cada persona.

¿De dónde viene el término ‘vapear’?

“Vapear” es una abreviatura que viene del inglés vaporize. Rápidamente se ha extendido en todo el mundo y hoy ya forma parte de nuestro lenguaje cotidiano. Sin embargo, solo describe a los dispositivos con batería que calientan el líquido con nicotina y sabores para generar un aerosol inhalable. Estos dispositivos no contienen tabaco.

¿El problema? Que en el uso cotidiano llamamos vape a cualquier dispositivo que no implique combustión, sin tener en cuenta el método de funcionamiento que usa. Sin embargo, hay dispositivos que no encajan o entran en esta categoría, como es el caso de IQOS.