Shokz celebró ayer en Madrid una experiencia única para dar a conocer los nuevos OpenDots 2, su lanzamiento más orientado al lifestyle. En línea con el espíritu innovador de la marca, la presentación se alejó de los formatos convencionales para ofrecer una velada donde gastronomía, música y tecnología se unieron en una propuesta diseñada para despertar todos los sentidos.
De la mano de Sala Subcero y La Sounderia, Shokz creó una cena exclusiva para 20 invitados en la que cada detalle estaba pensado para sumergir a los asistentes en el universo de OpenDots 2. El menú gastronómico fue acompañado por un menú sonoro especialmente diseñado para la ocasión, estableciendo un diálogo entre cada plato y una composición musical creada de forma exclusiva para el evento.
A través de esta experiencia multisensorial, los asistentes pudieron descubrir de una forma diferente las prestaciones de los nuevos OpenDots 2, experimentando cómo el sonido puede integrarse de forma natural en cada momento del día sin aislar al usuario de su entorno.
“Con OpenDots 2 queríamos ir más allá de presentar un nuevo producto. Queríamos transmitir una forma de entender el sonido, más abierta, más integrada en la vida cotidiana y conectada con las experiencias que realmente disfrutamos. Esta cena nos permitió mostrar esa filosofía de una manera auténtica y memorable”, señala Laura Zhao, Marketing Manager de Shokz para España.
Con un diseño ligero, cómodo y versátil, OpenDots 2 representa la apuesta más lifestyle de Shokz hasta la fecha, pensado para quienes buscan disfrutar de su música, sus podcasts o sus llamadas sin renunciar a permanecer conectados con lo que sucede a su alrededor.
La velada se convirtió así en un encuentro íntimo y exclusivo donde los asistentes pudieron conocer de cerca el nuevo lanzamiento de la marca, poniendo a prueba sus características en un entorno cuidadosamente diseñado para demostrar que la tecnología también puede ser una experiencia emocional. Con iniciativas como esta, Shokz continúa explorando nuevas formas de acercar la innovación a los consumidores, creando experiencias que conectan tecnología, cultura y estilo de vida.