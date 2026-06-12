Shokz celebró ayer en Madrid una experiencia única para dar a conocer los nuevos OpenDots 2, su lanzamiento más orientado al lifestyle. En línea con el espíritu innovador de la marca, la presentación se alejó de los formatos convencionales para ofrecer una velada donde gastronomía, música y tecnología se unieron en una propuesta diseñada para despertar todos los sentidos.

De la mano de Sala Subcero y La Sounderia, Shokz creó una cena exclusiva para 20 invitados en la que cada detalle estaba pensado para sumergir a los asistentes en el universo de OpenDots 2. El menú gastronómico fue acompañado por un menú sonoro especialmente diseñado para la ocasión, estableciendo un diálogo entre cada plato y una composición musical creada de forma exclusiva para el evento.

A través de esta experiencia multisensorial, los asistentes pudieron descubrir de una forma diferente las prestaciones de los nuevos OpenDots 2, experimentando cómo el sonido puede integrarse de forma natural en cada momento del día sin aislar al usuario de su entorno.