Este sábado 13 de Junio, CUULKID POP-UP está de vuelta después de su último evento en Casa Cupra. Regresa a su habitual Rooftop del Poblenou (FX Barcelona Film School) con su exclusivo fashion market, que ofrece un ambiente único, marcas locales, food & drinks y la mejor música.
Moda y experiencias exclusivas
El evento contará con la participación de 25 marcas de ropa y complementos, una meditada selección con la que los asistentes podrán descubrir y adquirir piezas exclusivas.
Gastronomía, bebidas y café de especialidad
Al ser una experiencia para pasar el día, no pueden faltar las hamburguesas de Fast Eddies y las innovadoras bebidas de TéPone. Además, por primera vez los asistentes podrán disfrutar del selecto café de Atmans Coffee y los helados de POT Barcelona, que estarán regalando uno a los 100 primeros asistentes.
DJ Sets
Dos DJ sets con los mejores de la ciudad: @soypaulagm @mommytaai @carlyy.am @icekreammmm y @yoanrzr.
Marcas participantes
Blacksheeps · QWX2 · Ragscertified · Emerald Studio · Vargas Lemos · Tana Lakale · S33 STUDIO · Inalbis · Salazar Studios · TÜT · ESSÈNCIADECAT · Consequence Clubm · Drankstar · CentsdeCels · Juicy Tooth gems · stemvius · Sila · Dr Grillz · Jeune Espion · Backrow · Coches by Carla · TQM · Yeah · The artelier · No tan vintage
Personalización
- Grillz personalizados de Dr Grillz.
- Tooth gems de @juicy_toothgems
- Hair Style de la mano de @sty.lola
Detalles del evento
Lugar: FX Barcelona Film School, C/Pujades 112, Poblenou
Fecha: Sábado, 13 de Junio.
Horario: 11:00h - 22:00h
Entradas: 5/6 € en Eventbrite.
CUULKID POP-UP se consolida como un evento imprescindible para quienes buscan moda y cultura creativa en un entorno inspirador. Esta edición promete una jornada llena de estilo, música y experiencias únicas en el corazón de Poblenou.