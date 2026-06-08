Este sábado 13 de Junio, CUULKID POP-UP está de vuelta después de su último evento en Casa Cupra. Regresa a su habitual Rooftop del Poblenou (FX Barcelona Film School) con su exclusivo fashion market, que ofrece un ambiente único, marcas locales, food & drinks y la mejor música.

Moda y experiencias exclusivas

El evento contará con la participación de 25 marcas de ropa y complementos, una meditada selección con la que los asistentes podrán descubrir y adquirir piezas exclusivas.

Gastronomía, bebidas y café de especialidad

Al ser una experiencia para pasar el día, no pueden faltar las hamburguesas de Fast Eddies y las innovadoras bebidas de TéPone. Además, por primera vez los asistentes podrán disfrutar del selecto café de Atmans Coffee y los helados de POT Barcelona, que estarán regalando uno a los 100 primeros asistentes.

DJ Sets

Dos DJ sets con los mejores de la ciudad: @soypaulagm @mommytaai @carlyy.am @icekreammmm y @yoanrzr.

Marcas participantes

Blacksheeps · QWX2 · Ragscertified · Emerald Studio · Vargas Lemos · Tana Lakale · S33 STUDIO · Inalbis · Salazar Studios · TÜT · ESSÈNCIADECAT · Consequence Clubm · Drankstar · CentsdeCels · Juicy Tooth gems · stemvius · Sila · Dr Grillz · Jeune Espion · Backrow · Coches by Carla · TQM · Yeah · The artelier · No tan vintage

Personalización

- Grillz personalizados de Dr Grillz.

- Tooth gems de @juicy_toothgems

- Hair Style de la mano de @sty.lola

Detalles del evento