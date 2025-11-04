The Great Meme Reset of 2026 es un evento muy real. O al menos hay cientos de miles de personas que querrían que lo fuera. Desde las redes sociales, y muy especialmente desde TikTok , se lleva un tiempo hablando de lo incomprensible y lo rebuscado que se han vuelto los memes de internet. Del profundísimo lore que tienes que tener para entenderlos. Y de lo nicho que son en ocasiones. Y están hartas. Tienen la aspiración de volver a los meses de la década de los 2010, la que vió nacer a los memes más populares de la historia: trollface, nyan cat, rage comics, doge, pepe the frog, grumpy cat, y u no guy, dato boi, but that’s none of my business, distracted boyfriend, success kid...

Son muchos, pero todos ellos tienen algo en común: son fácilmente asimilables tengas el perfil que tengas, una cualidad que mucha gente está echando de menos en los memes de la década de los 2020. En concreto, y según cuenta John Tones , periodista especializado en cultura popular, la iniciativa global de El Gran Reinicio de los Memes de 2026 es “una reacción a la saturación y desgaste de los memes recientes, que son percibidos por muchos usuarios como forzados, poco creativos y con poca gracia”. Se acusa a estas nuevas tendencias de no tener solidez y de no permanecer mucho tiempo en el imaginario colectivo. Desaparecen del mapa tan rápido como surgen.