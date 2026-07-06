Foot Locker y adidas presentan THE BLOCK CUP, una experiencia creada junto a Afrobrunch que convirtió Play Now Barcelona en un espacio de encuentro donde deporte, música, moda y comunidad convivieron durante una jornada inspirada por la energía y la diversidad que rodean al fútbol.

En un momento en el que el fútbol trasciende el terreno de juego para convertirse en un fenómeno cultural global, THE BLOCK CUP nace como una celebración de las comunidades, las historias y las conexiones que se construyen alrededor del deporte. El corazón de la jornada fue un torneo de fútbol 4x4 que reunió a ocho equipos liderados por algunos de los colectivos más representativos de la escena creativa y cultural actual: Afrobrunch, Winner Circle, Oyofe y Cutemobb, en categoría masculina, y Oyofe Fem, Full Ekip, DAR y Girls, en categoría femenina.

Desarrollada junto a Afrobrunch, la plataforma cultural que desde 2022 impulsa espacios de encuentro y visibilidad para la comunidad afro en España, la iniciativa reforzó el compromiso compartido con la diversidad, la creatividad y la generación de experiencia scapaces de conectar personas y comunidades.