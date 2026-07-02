Del 9 al 12 de julio de 2026, Cáceres será la primera parada de 3x3PLAZA, una nueva plataforma deportiva y cultural que nace para transformar el ecosistema del baloncesto 3x3 en España y situar a nuestro país en el mapa internacional de esta disciplina olímpica. Con esta cita, Extremadura se sitúa en el mapa internacional del baloncesto urbano, acogiendo durante cuatro días uno de los eventos más importantes del calendario FIBA 3x3 y proyectando una imagen contemporánea, dinámica y abierta al mundo. Hay lugares que forman parte de la memoria colectiva de una ciudad. Espacios donde generaciones enteras han compartido emociones, celebrado encuentros y construido historias comunes. Este verano, la Plaza de Toros de Cáceres escribirá un nuevo capítulo. Durante cuatro días dejará de ser únicamente un recinto histórico para convertirse en un espacio abierto al mundo, donde el mejor baloncesto 3x3 convivirá con la creatividad, la cultura y la energía de una ciudad que mira al futuro sin renunciar a su identidad. Porque el deporte ya no vive únicamente en los pabellones. Vive en las plazas, en las calles y en los lugares donde las personas se encuentran. Y durante cuatro días, ese lugar será Cáceres.

Una competición de referencia mundial

Los días 9 y 10 de julio se disputará el FIBA 3x3 Women’s Series Cáceres Stop 2026, una de las pruebas más prestigiosas del circuito femenino internacional. Los días 11 y 12 de julio llegará el turno del Cáceres Challenger 2026, torneo clasificatorio para el FIBA 3x3 World Tour. Ambas competiciones forman parte del calendario oficial de FIBA 3x3 y otorgan puntos para el ranking internacional, determinante en el camino hacia la clasificación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. El calendario definitivo de partidos y horarios se comunicará próximamente a través de los canales oficiales del evento. En total, 32 equipos procedentes de Europa, América, África y Asia competirán en una instalación diseñada para acercar el espectáculo al público y ofrecer una experiencia inmersiva tanto dentro como fuera de la pista. Cada competición contará con 16 equipos internacionales, reuniendo a algunos de los referentes del baloncesto 3x3 procedentes de Europa, América, África y Asia. FIBA 3x3 Women’s Series (16 equipos) Neftchi SOCAR, Rapid Bucharest, Latvia, Spain, Chile, Italy, Hungary, Lithuania, Benin, Puerto Rico, Fuengirola, Portugal, Slovenia, Croatia, Belgium y Egypt. Cáceres Challenger (16 equipos) Ub, Amsterdam Rabobank, Toronto, Ulaanbaatar MMC Energy, Vienna, Baskets Bonn, Fuengirola, DeQing, Valencia Basket, Cibona, Prague, Warsaw, Seef, Milan, Athina y Luanda. Todos ellos competirán por sumar puntos en el ranking oficial de FIBA 3x3, un sistema clave en el proceso de clasificación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, lo que convierte a Cáceres en una cita estratégica dentro del calendario internacional.

El comienzo de un nuevo circuito nacional

3x3PLAZA nace con una ambición que va mucho más allá de un único evento. La cita de Cáceres será el punto de partida de una plataforma que combinará grandes competiciones internacionales FIBA 3x3 con un circuito nacional capaz de conectar el baloncesto profesional con el talento emergente. Tras Cáceres, el calendario continuará con un nuevo Challenger durante la primera semana de octubre y culminará con una de las grandes citas del calendario internacional: el FIBA 3x3 World Tour de Málaga, previsto para el fin de semana del 12 de octubre. Paralelamente, 3x3PLAZA desarrollará una red de competiciones regionales y locales que permitirá generar, por primera vez en España, un itinerario deportivo estructurado para jugadores, clubes y ciudades, creando un sistema de progresión hacia la élite del baloncesto 3x3.

Mucho más que baloncesto

3x3PLAZA entiende el deporte como una herramienta capaz de transformar espacios, activar ciudades y generar comunidad. Cada evento combinará competición, cultura urbana, música, entretenimiento y experiencias participativas para convertir cada sede en un punto de encuentro abierto a todos los públicos. Además, en las próximas paradas del circuito se incorporará 3x3PLAZA NEXT, el programa de desarrollo del talento joven, que incluirá distintas categorías formativas e iniciativas como Superbasket, reforzando la apuesta del proyecto por la inclusión, la participación y el crecimiento del baloncesto 3x3 desde la base.

Una nueva forma de proyectar las ciudades

3x3PLAZA representa una nueva generación de eventos donde el deporte actúa como motor de transformación social, económica y cultural. Una plataforma capaz de conectar talento, identidad local y proyección internacional. Cada ciudad tiene su propia historia. Cada ciudad tiene una forma única de vivir el deporte. Y ahora Cáceres, junto a Extremadura, inicia un camino para convertirse en una de las grandes referencias europeas del baloncesto urbano. Durante cuatro días, la ciudad se llenará de juego, cultura y comunidad. Y desde el corazón de Extremadura, el mundo mirará hacia Cáceres.

Un proyecto impulsado por quienes han vivido la élite