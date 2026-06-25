El pasado miércoles 17 de junio, Tacos El Veneno celebró una cena de presentación para prensa, creadores de contenido y perfiles del panorama cultural y gastronómico de Barcelona con motivo de la apertura de su primer local en el barrio de Les Corts.

La velada reunió a reconocidas personalidades como la psicóloga y divulgadora Patricia Pasquín, la periodista Marita Alonso, Anna Torrents, Juanjo Villalba y el creador de contenido gastronómico David Egui, entre otros invitados que pudieron descubrir de primera mano la propuesta culinaria y la filosofía del proyecto.

Detrás de Tacos El Veneno se encuentran Manu y Tessi, dos mexicanos afincados en Barcelona que decidieron convertir su pasión por la cocina callejera de su país en un proyecto gastronómico con identidad propia. Ambos provienen del mundo del diseño ( Manu especializado en fotografía y Tessi en ilustración) y comenzaron esta aventura en 2020, durante la pandemia. Lo que empezó como un pequeño proyecto fue creciendo a través de caterings, pop-ups y festivales como Vive Latino, Taco Fest, Flors al Mercat o Jazztronica, hasta abrir, el pasado 15 de mayo de 2026, su primer espacio físico.

Más que una taquería, El Veneno busca ser un punto de encuentro para el barrio. Su filosofía pone el foco en la cercanía, el trato con cada cliente y la creación de comunidad, trasladando la esencia de la calle mexicana a Barcelona desde la autenticidad y sin artificios.

Su propuesta gastronómica gira en torno al auténtico street food mexicano elaborado con ingredientes de calidad y proveedores cuidadosamente seleccionados. En la carta destacan el guacamole elaborado con aguacate fresco y totopos de maíz, la tostada de atún fresco bluefin, los tacos campechanos (chorizo, bistec, y el volcán de Cochinita Pibil. Dato importante a comentar, todo es sin gluten.

Para la cena de presentación contaron con Dúlio Marques, guest barman, que elaboró la carta de cocktails.

La experiencia se completa con una cuidada selección de bebidas y cocktails como micheladas con cerveza mexicana, margaritas de cilantro, mezcalitas, palomas, entre otros. Además, cuentan con una selección de vinos naturales. Con una imagen fresca, irreverente y alejada de los tópicos, Tacos El Veneno quiere reivindicar una cocina mexicana cercana, divertida y llena de personalidad. Su lema resume a la perfección el espíritu del proyecto:

“Comer Tacos Te Hace Guapo”.