En Atempo, el restaurante dirigido por Iñaki Aldrey y con el inconfundible sello de Jordi Cruz, siempre pasan cosas interesantes que se convierten en anécdotas que contar durante años, pero lo que vivimos nosotras el pasado miércoles 29 de abril allí estuvo a otro nivel: en aquel elegante y a la vez cercano rincón de Barcelona nos tocó experimentar en primera persona la nueva propuesta gastronómica a cuatro manos que han desarrollado junto a los chefs del restautante mexicano OXTE, situado en París. Por si no lo conoces, OXTE es un proyecto timoneado por los chefs Kike Casarrubias y Mon Estrada y, al igual que el mismo Atempo, cuenta en su historial con toda una estrella Michelin. Ahora imagina lo que puede salir de ahí. Piensa en lo que puede pasar en una mesa cuando todos estos titanes de la cocina encajan sus diferentes visiones en un mismo menú. Sí, ya te podemos decir que aquella nueva interpretación del concepto gastronómico de OXTE es memorable. Una experiencia única.

Una experiencia que es mucho más que simplemente comer: es un viaje culinario irrepetible que une dos visiones, dos ciudades y dos estrellas Michelin en una misma cocina para crear un menú exclusivo donde técnica, creatividad y producto dialogan en perfecta armonía. Eso es lo bonito del menú. Que no surge de una sola mente. No es el fruto del deseo de una persona. Es un encuentro y una negociación entre mentes acostumbradas a hacer las cosas a su manera. Pura sinergia creativa. En cuanto al menú en sí mismo, que seguro que estás deseando saberlo, incluye propuestas tan extrañas y maravillosos como las aguas de gazpacho a modo Bloody Mary on the rocks, el sando de foie gras, el taquito dorado, el caviar HEDONE, la sopa de chile ajo y cebolla, el Clase Azul Mezcal Guerrero, el gran macarrón de pan caramelizado, el sofrido de chile ancho, el pan de maíz, la mantequilla ahumada con hija de aguacate o la trilogía de la ostra nº0 Normandía. Un inicio totalmente espectacular.