Si eres de quienes detestan las altas temperaturas, de quienes preferirían vivir para siempre en un eterno otoño fresquito y amable, llevarás unos cuantos años cagándote en la humanidad: el cambio climático ha multiplicado las olas de calor y ha hecho que últimamente tengan lugar abriles, mayos, junios, julios y agostos de calor récord. El verano ya no parece cosa de dos mesecitos. Es una pesadilla mucho más extensa. Pero este 2024 trae sorpresas. Y no, no vas a librarte de esas noches ultracalurosas en las que te resulta imposible pegar ojo. Habrá días de un calor tan insoportable como siempre. Sin embargo, dicen desde Xataka, también tendrás días mucho más agradables de lo normal.

Y la prueba está en lo que viene ocurriendo estos meses de junio y julio. El primero de ambos, escriben desde dicho medio, “ha sido el primer mes que ha sido fresco y rompe una racha de más de un año de meses cálidos”. El segundo ha estado marcado por episodios de calor típicos del séptimo mes del año seguidos de fenómenos meteorológicos como las vaguadas y sus tormentas, las cuales traen consigo una bajada de las temperaturas. O dicho de otra forma: el calor entra en tu vida de sopetón, y lleva tu ánimo al fango de la existencia, para después marcharse nuevamente y darte unos días de respiro. Ni en tus mejores sueños vaya. Un julio para estar bien contentx.