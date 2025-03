Hace ya más de un lustro que las playas de Tarifa, las que atraen a tantísimos turistas nacionales y europeos, las que son escenario de mundiales de kitesurf, las que aparecen en miles de feeds de Instagram, comenzaron a llenarse de un alga bastante rara y pestilente. Lxs de allí lo notamos enseguida. Esa especie no era la misma que mi tío Pepe se ponía en la cabeza todos los veranos para hacernos reír. Ni las gelatinosas que tanto asco táctil daba a muchxs de mis amigxs. No. Ese alga era otra cosa. Una especie invasora: la Rugulopterix okamurae, llegada a las costas del Mediterráneo agarrada a los barcos asiáticos.

Y cada año era peor. A mí, que me tocó emigrar, la vuelta a mi tierra de cada verano me supone un madre mía cómo está esto cada vez que doy un paseo por la orilla y paso por ciertas zonas. Porque de verdad que huele mal. Pero muy mal. Y ojo: no es solo el olor, sino que esta invasión, explica el responsable de ciencia de Xataka, Javier Jiménez, reduce la biodiversidad autóctona, dificulta la pesca y daña el turismo. Y si nos quitan la pesca y el turismo, allí no tenemos mucho más. Es la triste realidad. En Tarifa escasea el empleo industrial. Es primer y tercer sector. Y el alga es una putada gorda.