Unas vacaciones veraniegas en Australia. O en California. O en Japón. Tu gran temor son los tiburones. Y es normal: cada año se producen de media 64 ataques de estos animales a personas en todo el mundo. No es una barbaridad, pero sumado a su terrorífico aspecto y a la imagen espeluznante y maligna que existe en el imaginario popular, da lugar a mucho cuidadito. Con los delfines es diferente. Su fama es muchísimo más amable. Su juguetonería es legendaria. Y hasta dan ganas de abrazarlos. Aunque quizá desde ahora ya no: los casos de ataques de delfín a seres humanos no han parado de aumentar desde el año 2022, especialmente en las zonas costeras del país nipón.

Y lxs expertxs tienen varias explicaciones para este fenómeno, que se salda en ocasiones con mordeduras leves y otras con mordeduras más graves que requieren puntos de sutura e incluso con costillas rotas. En primer lugar, está el comportamiento inadecuado de la gente. Tal y como apuntan desde Xataka, “se sabe que los mamíferos muerden o tiran de las personas bajo el agua cuando se sienten amenazados, acosados o, importante, se acostumbran a ser alimentados”. Es decir, que si alguien entra con comida para hacerse amigx de los delfines, cabe la posibilidad de que se pongan insistentes e incluso agresivos cuando no la reciban. Son criaturas salvajes al fin y al cabo.