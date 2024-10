El bombardeo de noticias negativas relacionadas con el cambio climático es constante. Cuando no son los incendios son los huracanes. O las ciudades que desaparecerán como consecuencia de la subida del nivel del mar. O los cientos de especies que están en situación crítica desde que las condiciones ambientales comenzaron a cambiar drásticamente. Pero no es pesimismo mediático. No son ganas de joderte la mañana. Es lo que tenemos. Así que discúlpanos por el enésimo drama: los ríos del mundo entero se están secando a un ritmo alarmante, según datos recientes de la Organización Meteorológica Mundial (OMM). Se trata de un problema global que afectará a toda la humanidad.

Más concretamente, y según cuentan desde eldiario.es, “la revisión de la OMM muestra que, en 2023, el 45% del territorio de las cuencas fluviales del mundo estuvo más seco o mucho más seco que su media histórica”. O dicho de otra manera: casi uno de cada dos ríos del planeta tiene un caudal mucho menor de lo que solía tener. Y no es algo puntual. Al parecer, un análisis de los últimos 33 años revela que “el porcentaje de cuencas y terrenos cuyos ríos llevan menos agua de lo normal va en aumento”. En 1991 solo era el 19%. Y míralos ahora. Piensa el impacto que tiene esto tanto en la flora y fauna salvaje como en el modus vivendi de muchas comunidades humanas.