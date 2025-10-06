La sociedad de consumo es insaciable y las empresas que la protagonizan están ansiosas por explotar cada mínimo rincón del universo para aumentar sus beneficios. Incluido el espacio. Como cuentan desde Gizmodo , “dos compañías rusas expresaron ya su interés en lanzar avisos comerciales al espacio”. Más concretamente en la llamada baja órbita terrestre, mediante la utilización simultánea de un ejército de drones y liándola mucho en términos de ruidos. Aquí abajo sería como una peli distópica de ciencia ficción: tú haciendo tu vida y una publicidad inevitable reclamando tu atención desde los cielos. Una querencia de las multinacionales que la comunidad de astrónomxs rechaza por completo. Ya piden una legislación especial que prohíba este tipo de anuncios .

En palabras de James Lowenthal, astrónomo del Smith College y miembro del Comité de Protección de la Astronomía, en el citado medio, “la prohibición federal de Estados Unidos contra la publicidad espacial obstrusiva es una barrera esencial contra los que insidiosamente ensuciarían el cielo natural por intereses privados. Sin embargo, la prohibición aplica solo a los lanzamientos de Estados Unidos. Los demás países podrían aprobar los lanzamientos de publicidad espacial desde su suelo, visibles desde todo el mundo. Por eso es esencial que la prohibición sea global”. Porque basta con que un país lo haga para que el resto de la humanidad tenga que tragar con ello. Una contaminación visual horrible y un entorpecimiento para la actividad científica espacial.