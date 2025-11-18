Todos los seres vivos tienen un impacto en los ecosistemas que habitan. Es parte de la naturaleza. Y algunos más: como el castor que construye presas que modifican el curso de los ríos, el elefante que derriba árboles de los bosques y de la sábana o la hormiga cortadora de hojas que trabaja prácticamente como jardinera amateur. Pero el ser humano está en la cúspide de la transformación de hábitats. Y para mal. Porque, a diferencia de los anteriores, lo hace de un modo heavy que no está integrado en los ciclos naturales de esos entornos. Es artificial. Traumático. Y ahora sabemos que hace que las demás especies migren cada vez menos.

Es la conclusión de una nueva investigación científica publicada en la revista especializada Nature Ecology & Evolution y en la que se analizó la distancia recorrida anualmente por la masa total de cada especie. Más concretamente, y para que te hagas una idea de la gravedad del asunto, el movimiento animal disminuyó de media casi un 60% en solo 170 años. Es una barbaridad. Pero es que peor aún es el dato sobre la movilidad humana: en ese mismo transcurso de tiempo ha aumentado un 4.000%. Sí, el movimiento de personas ya es “40 veces mayor que el de todos los artrópodos, mamíferos y aves juntas”, como apuntan desde Gizmodo .