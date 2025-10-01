Mantener los ecosistemas equilibrados puede ser desafiante. Sobre todo en un siglo XXI en el que estos se encuentran desvirtuados por la injerencia humana. Sí, es importante proteger a las especies en peligro de extinción , pero también lo es controlar a aquellas poblaciones cuyo aumento puede representar una amenaza para la estabilidad de las cadenas tróficas. Es el caso del lobo. Por eso en comunidades como Asturias o Cantabria se hacen capturas selectivas por parte de expertxs ambientalistas. En la Rioja, sin embargo, y para vergüenza de todo un país, se vuelve a permitir la caza de este animal simplemente por disfrute.

Y obviamente las organizaciones dedicadas a la protección ambiental y animal han salido al paso para quejarse. Algunas, como el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), y según cuentan desde El País , han pasado directamente a la acción y han presentado una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja. Lo ha hecho porque, según ha declarado la organización, la medida implica “abrir la puerta a la caza sin límites del lobo porque ya no existe ni siquiera un máximo claramente definido y no se tienen en cuenta los datos científicos actualizados sobre el estado de conservación de la especie”. Y esto es un matiz importante.