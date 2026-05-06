La descarbonización de la actividad humana ha sido durante las últimas décadas una meta principalmente ecológica: se ha buscado con el objetivo de proteger los ecosistemas del calentamiento global. No obstante, y como explican los investigadores David Bolonio y Carolina Santamarta en una publicación para The Conversation, en los próximos años podría ser mucho más que una necesidad medioambiental y convertirse en la única vía disponible para seguir viviendo como vivimos. Y es que el suministro de petróleo, con los conflictos bélicos en Oriente Medio, es cada vez más incierto y los seres humanos vamos a necesitar otras fuentes de energía en las que confiar para, entre otras cosas, poder seguir poniendo miles y miles aviones en los cielos a lo largo del año.

Unos aviones que son claves tanto en la movilidad de las personas alrededor del mundo como en el transporte de mercancías. Algo que va a más: en palabras de estos expertos, “se estima que Europa podría alcanzar 15,4 millones de vuelos en 2050, un 52% más que en 2023”. Y Europa no tiene demasiado petróleo para tantos aviones. En este sentido, la única manera de obtener una adecuada suficiencia es produciendo otras alternativas. ¿La electricidad? No parece ser una muy sólida. Como dicen los autores del artículo, “a diferencia de lo que ocurre en el transporte rodado, el uso de electricidad para la propulsión de aviones es reducido”, en parte porque “los aviones eléctricos enfrentan un límite físico: la baja densidad energética de las barerías actuales”.