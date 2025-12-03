No te va a sorprender que te diga que el planeta está cambiando a una velocidad mucho mayor de la que los hábitats y los seres vivos, incluidos los seres humanos, pueden tolerar sin sufrir consecuencias. En todos lados. En el norte y en el sur. En el este y en el oeste. En las regiones frías y en las regiones cálidas. En el suelo terrestre y en los mares. Pero hay algo que probablemente no supieses hasta ahora: que el Mediterráneo se calienta un 20% más rápido que la media del planeta y que eso lo convierte en el actual punto caliente del mundo. Sí, ese mar que nos rodea, del que ha depende en gran medida nuestra economía y nuestra felicidad, va camino del colapso.

¿Quién lo dice? Pues Pierre Bahurel , director general de Mercator Ocean International, basándose en las informaciones procedentes de la plataforma European Digital Twin of the Ocean y que funciona emulando de manera digital al mar Mediterráneo gracias a los datos de satélites, sensores submarinos, naves autónomas y modelos matemáticos. A partir de ahí, la conclusión de Bahurel es contundente: nuestro querido Mediterráneo “se ha convertido en el epicentro de una crisis múltiple que combina calentamiento acelerado, pérdida de biodiversidad y contaminación”. Su situación es mucho peor de lo que veníamos imaginando. Su vulnerabilidad es extrema.